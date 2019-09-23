Мэрия Омска опровергла информацию о ремонте дорог пылью

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Управление дорожного хозяйства Омска, жители которого в 2016 году пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие муниципальных властей, опровергло информацию о том, что дорожные службы проводят ремонт дорог в частном секторе пылью, собранной с городских улиц. Как сообщили в понедельник ТАСС в управлении, дороги в частном секторе не заасфальтированы и отсыпаются грунтом.

Ранее в местной группе соцсети "ВКонтакте" один из жителей частного сектора опубликовал фотографию, на которой в яму на грунтовой дороге из бака машины для подметания улиц высыпают загрязненную землю. Комментаторы предположили, что муниципальные власти "ремонтируют" проезжую часть пылью, собранной с городских улиц.

"К сожалению, отсутствие средств в бюджете города Омска не позволяет заасфальтировать грунтовые дороги в секторе индивидуальной жилой застройки. Однако по просьбам жителей в частном секторе выполняется ремонт ям и выбоин с помощью отсыпки грунтом. Также муниципальным заданием предусмотрено грейдирование грунтовых дорог. Чтобы сделать заявку на технику, квартальный или председатель комитета территориального общественного самоуправления может обратиться в окружной дорожно-эксплуатационный участок", - отметил собеседник агентства.

Ремонт омских дорог активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе прямой линии пожаловалась Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.