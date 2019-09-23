Цивилев: подрядчики затягивают проектирование объектов культурного кластера в Кемерове

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Подрядные организации, которым доверена разработка проектных решений для объектов культурно-образовательного кластера в Кемерове, затягивают работы по проектированию, что может привести к удорожанию строительства и задержке сроков сдачи объектов. Об этом журналистам в понедельник заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению главы государства Владимира Путина будут созданы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Президент поставил задачу правительству РФ и властям субъектов обеспечить начало функционирования кластеров к 31 декабря 2023 года. Власти Кемеровской области намерены завершить строительство кластера к 2021 году, когда в регионе будет отмечаться 300-летие со дня промышленного освоения Кузбасса.

"Мы ее (стройку культурно-образовательного и музейного кластера - прим. ТАСС) затянули. Деньги выделены, произошла задержка [в проектировании], мы все подготовили, квадрат под здание [филиала Мариинского] театра давно стоит свободный, но так как проектные организации не выполнили [работы по проектированию] и нет реального проекта, я вынужден жестко вмешаться. Я дал команду копать котлованы, если мы сейчас это не сделаем, начнется зима и [ведение земляных работ в холодное время года приведет к] удорожанию, плюс будет задержка по срокам", - сказал Цивилев.

При этом, по его словам, проекты на некоторые из образовательных объектов кластера готовы, но, по его мнению, предложенные проектные решения могут оказаться экономически неэффективными. В качестве примера он привел ситуацию, когда песок на строительную площадку в Кемерове везут из Томска, который расположен на расстоянии более 200 км.

"С проектировщиками, кто принял такие проектные решения, мы будем разбираться, наш проектный институт сделает экспертизу всех проектных решений, мы проверим, насколько эти решения были обоснованы. Еще я дал распоряжение нашей контрольно-ревизионной комиссии проверить экономическую эффективность принятых решений. Мы должны проверить, насколько они эффективны с точки зрения траты денег, мы должны строить красиво, правильно, но при этом экономически эффективно", - резюмировал Цивилев.

Культурно-образовательный и музейный кластер в Кемерове планируется разместить на двух площадках. В центре города предполагается строительство филиала Мариинского театра площадью 27 тыс. кв. м, филиала Государственного Русского музея и музейного фондохранилища общей площадью 7 тыс. кв. м и киноконцертного комплекса площадью около 5 тыс. кв. м. В Ленинском районе Кемерова планируется построить культурно-образовательный комплекс, куда должны войти филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской консерватории, филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) и филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а также общежитие и интернат для учащихся. Курирует работы по строительству культурного кластера и определяет подрядчиков на всех этапах работ фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие".