В Минэкономразвития России разработали условия для резидентов ТОР в Тулуне

ТАСС, 23 сентября. Минимальные капитальные вложения резидента создаваемой в пострадавшем от паводка Тулуне территории опережающего развития (ТОР) в первый год должны составить 2,5 млн рублей. В результате реализации инвестпроекта резидент должен создать минимум 10 рабочих мест, говорится в проекте постановления правительства РФ о создании ТОР, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Определить, что в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития: минимальный объем капитальных вложений резидента <…> составляет 2,5 млн рублей; минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта резидентом территории опережающего развития в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 10 единиц", - говорится в тексте проекта, разработанном Минэкономразвития.

Заявка на создание ТОР в Тулуне была одобрена Фондом развития моногородов. Для резидентов будет действовать особый правой и налоговый режим. Власти Иркутской области заключили шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, производством стеклокомпозитов, домокоплектов, кондитерских изделий. По данным пресс-службы правительства Иркутской области, реализация инвестпроектов позволит привлечь до 2029 года 1,5 млрд рублей, создать не менее 650 рабочих мест.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Тулун сильнее всего пострадал от наводнения. Ущерб бизнесу в городе и районе составил 1,4 млрд рублей, пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.