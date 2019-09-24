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Суд продлил арест заместителя председателя Сибирского отделения РАН до конца октября

Ивана Благодыря задержали в начале 2019 года по делу о растрате

ТАСС, 24 сентября. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 29 октября срок содержания под стражей арестованного по делу о растрате заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Ивана Благодыря, сообщил ТАСС во вторник представитель суда.

"Суд постановил продлить срок содержания Ивана Благодыря под стражей на месяц - до 29 октября", - сказал собеседник агентства. Предыдущее решение о продлении срока ареста истекало 29 сентября.

Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске в начале 2019 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате).

Он работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".

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