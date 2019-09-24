Новый специализированный центр самбо открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие "Сибирской академии самбо", которая стала первым специализированным центром по подготовке самбистов за Уралом, прошло в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам во вторник президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Глава организации отметил, что спортивный комплекс позволит проводить учебно-тренировочные мероприятия. Также он даст возможность заниматься подготовкой тренерского и судейского составов высокого уровня.

"За полтора года построен первый за Уралом специализированный комплекс, который сегодня удовлетворяет запросам целой сибирской отрасли самбо. Здесь можно проводить подготовку тренерских кадров самого высокого уровня, судейского корпуса, учителей по проекту "Самбо в школу". Центр позволит мощно развивать самбо по всем направлениям", - отметил Елисеев на торжественном открытии спортивного комплекса.

По информации пресс-службы правительства региона, центр включает в себя три блока: зал боевого самбо, зал спортивного самбо и зал для общей физической подготовки. Площадь объекта составляет 3 тыс. кв. м. Оснащение специализированного спортивного центра позволит подготовить резерв команд региона по самбо всех возрастов и проводить соревнования различного уровня - чемпионаты Сибирского федерального округа и первенства России.