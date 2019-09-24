Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МВД.

"В Тюхтетском районе семья из четырех человек на выходных отправилась в лес за шишками и до настоящего времени не вернулась. Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры", - сообщает ведомство.

По данным полиции, пропали 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 1999 и 2008 годов рождения. В настоящее время полицейские прочесывают тайгу в районе предположительного места пропажи, устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения.

Как уточнили в краевом учреждении "Спасатель", семья пропала 22 сентября в лесном массиве на 25-м километре автодороги Тюхтет - Красинка.