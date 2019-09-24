Экспертиза признала невменяемым жителя Омска, убившего двухлетнего внука

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что житель Омска, убивший в апреле этого года с особой жестокостью двухлетнего внука, в момент преступления находился в состоянии невменяемости и видел галлюцинации. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Омской области.

"Мужчина страдал временным психическим расстройством в форме преимущественно галлюцинаторного расстройства вследствие употребления алкоголя <…>. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости. <…> Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния <…> в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера <…>. Уголовное дело будет направлено в Омский областной суд", - говорится в сообщении.

22 апреля 53-летний житель Омска, находясь в состоянии сильного опьянения, отобрал у жены двухлетнего внука, выгнал ее из дома, и засунул ребенка головой в горящую печь. Женщина позвала на помощь соседку и отобрала мальчика, который был экстренно госпитализирован с ожогами тела 50% и позже умер в больнице. Подозреваемый был задержан и арестован. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".