В Приангарье удовлетворены более 90% исков пострадавших от наводнения

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Более 90% судебных исков, направленных в суд прокуратурой от пострадавших от наводнения в Иркутской области, рассмотрены и удовлетворены. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.

"Органами прокуратуры Иркутской области первостепенное внимание уделено применению средств судебной защиты прав граждан, пострадавших от крупномасштабного наводнения. В суды прокурорами направлено более 2,8 тыс. заявлений, исков, из которых свыше 92% в настоящее время рассмотрены и удовлетворены", - говорится в сообщении. Восстановлены права более 4,5 тыс. граждан, пострадавших от наводнения, уточнили в ведомстве.

Люди через суд доказывали, что постоянно проживали в зоне подтопления, хотя и не имели регистрации. Факт проживания в зоне паводка необходим для получения господдержки для пострадавших от ЧС, в том числе для получения жилья взамен утраченного. От людей, потерявших жилье из-за наводнения, в суды поступило более 300 заявлений. Из них удовлетворено 200, остальные на рассмотрении. Всего по судебным решениям было выплачено более 300 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.