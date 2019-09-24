В Красноярске полиция проверяет информацию об избиении посетителя супермаркета

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию об избиении охранниками супермаркета "Магнит" в Красноярске посетителя магазина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю во вторник.

"По данному факту проводится проверка, которая даст оценку действиям сотрудникам охраны", - сообщили в ведомстве. По словам представителя пресс-службы, заявление от пострадавшего мужчины уже поступило в городской отдел полиции.

Информацию об избиении, которое произошло сегодня, опубликовал местный телеканал "ТВК". Посетителя супермаркета заподозрили в краже, после этого избили дубинками и распылили в лицо содержимое перцового баллончика.