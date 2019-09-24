В Красноярском крае запустили в работу нефтебазу взамен закрывающейся

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП), основной пакет акций которого принадлежит Красноярскому краю, запустило в работу нефтебазу в Назарове на западе Красноярского края. Она заменит красноярскую нефтебазу, закрыть которую планируется до конца 2019 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе КНП.

В начале 2019 года было принято решение о закрытии расположенной в центре Красноярска нефтебазы, построенной около 90 лет назад. Работы по ее закрытию должны быть завершены до конца года.

"Назаровская нефтебаза примет на себя примерно 60% мощности красноярской нефтебазы, уже приняла фактически. Если раньше нефтебаза, которой в этом году исполняется 85 лет, снабжала топливом предприятия и автомобилистов запада Красноярского края, то теперь еще будет снабжать и Красноярск: 12 месяцев она была закрыта, там провели техническое переоснащение", - сказали в КНП, добавив, что остальные мощности красноярской нефтебазы закроет нефтебаза в Заозерном на востоке края.

В пресс-службе не стали озвучивать объем инвестиций в проект, отметив, что полностью заменили изношенные трубопроводы, провели новые сети, установили мощное и современное оборудование.

"Мощность выросла, сейчас годовая перевалка там составит 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Для сравнения, там была мощность 10-15 тыс. тонн в года. Нефтебаза расположена в промзоне Назарово", - пояснили в КНП.

"Красноярскнефтепродукт" - крупнейшая в Красноярском каре сеть нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС), охватывающая 14 городов и 37 районов региона. Основной пакет акций принадлежит краю.