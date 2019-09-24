В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после пропажи семьи в тайге

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в тайге в Красноярском крае семьи из четырех человек. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального Главного следственного управления СК.

"Для полноты исследования всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в ведомстве.

Семья из четырех человек ушла 22 сентября в лес на 25-м километре автодороги Тюхтет - Красинка за кедровыми орехами и пропала. Сейчас пропавших ищут 125 человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.

По данным полиции, пропали 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 1999 года рождения и 2008 года рождения. В настоящее время полицейские прочесывают тайгу в районе предположительного места пропажи, устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения.

Жители Тюхтетского района сообщили ТАСС, тайга в тех местах неудобна для передвижения. Лес перемежается с буреломами, заросшими вырубами.