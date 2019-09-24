Инжиниринговый центр для роботизации производств откроют в Кузбассе к концу 2019 года

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр, который займется разработкой технических решений по роботизации промышленных производств в Кузбассе, откроется к концу 2019 года в Кемерове. Проект реализуется совместно c мировым лидером в области автоматизации - японской компанией Fanuc, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Сергей Цивилев.

"Мы подписали соглашение с компанией Fanuc - крупнейшим в мире производителей роботов. Мы создаем инжиниринговый центр на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), и до конца IV квартала [текущего года] этот центр заработает для всей промышленности Кузбасса", - сказал Цивилев.

Центр займется проектированием робототехнических решений для промышленных производств в сфере угледобычи, металлургии, машиностроения, пищевой промышленности и по другим направлениям деятельности. Предприятиям также помогут во внедрении этих решений, пояснил генеральный директор Fanuc Russia Александр Яшкин. "Предприятия, когда ставят себе задачу по роботизации, не всегда понимают, как добиться нужного результата. Задача инжинирингового центра - предложить правильное техническое решение, которое оптимально впишется в технологический процесс", - сказал он.

По словам Яшкина, в 2020 году робототехнические решения планируется внедрить на нескольких предприятиях региона. Так, Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в состав "Русал") прорабатывает вопрос о роботизации паллетирования алюминиевых слитков, есть перспективные проекты с машиностроительным заводом "Кемеровохиммаш" (филиал АО "Алтайвагон", входящего в состав ХК "СДС-Маш").

"Я поставил задачу к 300-летию Кузбасса (к 2021 году - прим. ТАСС) преодолеть планку в 100 роботов на 10 тыс. работающих человек. Для тех предприятий, которые эту планку у себя преодолеют, мы создадим специальные меры стимулирования и поощрения", - отметил губернатор. Согласно данным Fanuc, сейчас в России на 10 тыс. работающих на производстве человек приходится около 5 робототехнических комплексов. Аналогичные исследования в разрезе региона пока не проводились, но, по предварительным оценкам, этот показатель составляет менее 2 единиц производственной робототехники.

Японская корпорация Fanuc имеет 60-летний опыт разработки оборудования с числовым программным управлением и является одним из ведущих мировых производителем оборудования для промышленной автоматизации. Ежегодная выручка компании составляет порядка 4,7 млрд евро, штат сотрудников - более 6 тыс. человек по всему миру.