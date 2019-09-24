VI Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" открылся в Омске

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. VI Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина", который открылся во вторник в Омске, собрал в сибирском городе коллективы 18 театров из 10 стран Европы, Азии и Южной Америки. Фестиваль завершится 30 сентября вручением наград победителям конкурса кукольников.

"Мы выбрали на фестиваль самые интересные спектакли, мы хотим показать театр кукол во всем его разнообразии. Это спектакли не только для детей, но и для взрослых, это традиционные формы и новаторские, авангардные. Театр кукол широк и интересен абсолютно каждому - и мы хотим это показать", - сказала ТАСС координатор фестиваля, руководитель литературно-драматургической части Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" Вероника Берман.

Все участники фестиваля, уже приехавшие в сибирский город, прошли театральным шествием по улицам Омска. После церемонии торжественного открытия мероприятия начался показ спектакля "Ворон" омского театра "Арлекин" в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Жюгжды и заслуженного художника России Ольги Веревкиной. Завершится первый день фестиваля фейерверком на набережной Иртыша.

Участие в фестивале принимают 18 театров из 10 стран: России, Бразилии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Японии. "Всего на участие в фестивале было подано более 70 заявок. Но есть спектакли, которые не подходят к нам по формату - например, слишком короткие или, например, был целый блок уличных спектаклей, которые мы не можем взять в конце сентября", - рассказала Берман. Некоторые очень интересные постановки не смогли приехать из-за накладок в репертуаре или по финансовым причинам.

По словам исполняющей обязанности директора театра Татьяны Канащук, фестиваль пользуется большой популярностью у зрителей не только Омска, но и соседних городов. "В первый же день, когда появились билеты в продаже, у нас купили 60 билетов - это очень много для первого дня. Зрители очень интересуются. Многие звонили заранее из других городов, узнавали дату проведения фестиваля, чтобы взять на это время отпуск и приехать", - сказала журналистам Канашук.

В этом году помощь в проведении культурного мероприятия оказал и федеральный бюджет. Как рассказал ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов, в рамках нацпроекта "Культура" на фестиваль было выделено 1,5 млн рублей. "Эта поддержка показывает, что это важное событие в культурной жизни не только нашего города, но и Сибири и всей России", - считает Трофимов.