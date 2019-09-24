Пропавшая в тайге под Красноярском семья самостоятельно вышла в деревню Чистый Ручей

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Семья, пропавшая в лесу в Красноярском крае во время сбора кедрового ореха, самостоятельно вышла в деревню Чистый Ручей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Семья из четырех человек ушла 22 сентября в лес на 25-м километре автодороги Тюхтет - Красинка за кедровыми орехами и пропала. В поисках были задействованы 125 человек.

"Семья, заблудившаяся в лесу в Тюхтетском районе, вышла самостоятельно в соседнюю деревню Чистый Ручей", - сообщили в главке МВД.

В понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Тюхтетском районе семья из 4 человек (в их числе двое детей 1999 и 2008 г.р.), на выходных отправилась в лес за шишками и до настоящего времени не вернулась. Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").