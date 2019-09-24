Детскую поликлинику Новокузнецка не планируют закрывать из-за нехватки врачей

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Поликлинику №4 в Новокузнецке, которая является подразделением городского перинатального центра и обслуживает 8,5 тыс. детей, не планируется закрывать из-за нехватки врачей, проблему дефицита специалистов на первых порах предполагается решить, привлекая кадры из стационаров и других поликлиник, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Местные СМИ в Новокузнецке во вторник распространили информацию о якобы планируемом закрытии детской поликлиники №4 в Центральном районе города с ноября текущего года. Согласно опубликованным данным, пациентов амбулатории после ликвидации медучреждения якобы прикрепят в другие детские поликлиники города.

"Поликлиника на этом месте останется, и речи о ее закрытии не шло никогда. Вопрос был в том, что там не хватает специалистов и необходимо что-то сделать, чтобы обеспечить людей возможностью прийти к врачу и пройти обследования. <…> Люди там очень долго ждут приема, не хватает и узких специалистов, и педиатров. Речь идет о том, чтобы врачи из стационаров и других поликлиник взяли дополнительную нагрузку и вели прием здесь, пока не найдены новые сотрудники", - рассказал собеседник агентства.

По данным департамента, в детской поликлинике №4 в Новокузнецке работают всего три педиатра, хотя медучреждению необходимо иметь в штате восемь участковых врачей. Из узких специалистов на постоянной основе ведут прием невролог и офтальмолог. Как подчеркнули в ведомстве, нехватка кадров не является поводом для ликвидации медицинского учреждения. В настоящий момент для учреждения ведется подбор кадров, планируется, что в течение ближайших десяти дней первый дополнительный педиатр-совместитель начнет прием в амбулатории.

Укомплектованность врачами в государственных медучреждениях в Кузбассе сегодня составляет около 49%, средним медицинским персоналом - 61%. Решение кадровой проблемы в медицине является одной из целей федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". национального проекта "Здравоохранение".