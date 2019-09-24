На мусорном полигоне под Новосибирском произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на площади 400 кв. метров на полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирском районе Новосибирской области, однако из-за глубинного тления близлежащая территория задымлена, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Открытый огонь ликвидирован на площади 400 кв. метров, однако из-за происходящего глубинного тления имеется задымление близлежащей территории - левобережной части Новосибирска. Ведется мониторинг обстановки. Сильный ветер способствует рассеиванию дыма", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент на месте работают 15 человек, задействованы бульдозеры, поливомоечные машины и две автоцистерны.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте вызова с середины дня 24 сентября. Угроза распространения пожара снята", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, на полигоне во вторник произошло возгорание на площади около 3 тыс. кв. метров.

В ГУ МЧС по Новосибирской области ТАСС сообщили, что пожар был локализован около 14:00 (12:00 мск). По данным собеседников агентства, в настоящее время превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. При этом новосибирцы в соцсетях жалуются на резкий неприятный запах в районе полигона.