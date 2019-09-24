В Ангарске в результате ДТП один человек погиб

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области. Погиб пассажир машины, пешеходы госпитализированы, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"По предварительной информации, 24 сентября в вечернее время 29-летний водитель автомашины Subaru Legacy, следуя по улице Алешина города Ангарска, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Вследствие чего автомобиль совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием и наездом на двух пешеходов, следовавших по тротуару. В результате ДТП девушка-пассажир скончалась на месте происшествия, пешеходы с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.