В Иркутске 11 детей госпитализировали после отравления в Православной женской гимназии

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Массовое пищевое отравление произошло в Православной женской гимназии города Иркутска, пострадало 24 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, 11 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"На 19:40 (14:40 мск) пострадавших 24 человека, все дети от 7 до 16 лет, основную причину пищевого отравления предварительно связывают с употреблением кондитерских изделий, пирожных. Из 24 пострадавших госпитализировано 11 детей", - уточнили в Минздраве.

Согласно данным сайта Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы Иркутска, учреждение основано в 1996 году, оно основано Иркутской епархией и администрацией города.