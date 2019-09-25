В иркутской гимназии временно закрыли столовую после массового отравления учеников

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Работа столовой была приостановлена в Православной женской гимназии Иркутска, где во вторник произошло массовое пищевое отравление учеников. Об этом в среду сообщил ТАСС директор гимназии Александр Беломестных.

"Карантин вводить не планируется, пункт питания закрыли, ждем результатов эпидемиологического расследования. Столовая не работает, но учебный процесс идет", - сказал Беломестных.

Он пояснил, что в гимназии своя оборудованная кухня, она находится в аренде у частного предпринимателя, который обеспечивает питанием детей.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области ТАСС сообщили, что специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить причину отравления.

Во вторник за медицинской помощью обратились 24 ученика гимназии, 11 были госпитализированы. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области, предварительно установлено, что дети отравились кондитерскими изделиями.

В гимназии учатся 290 детей. Согласно данным с сайта образовательного учреждения, оно основано в 1996 году Иркутской епархией и администрацией города.