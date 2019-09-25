Новосибирский театр кукол создаст спектакль о правилах поведения в интернете

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол "НОТЕК" планирует по заявке Роскомнадзора создать спектакль о защите персональных данных детей в интернете. В форме представления артисты научат безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников, сообщил ТАСС директор театра Юрий Горлатых.

"Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты. Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы - презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить", - сказал директор.

Горлатых отметил, что на основе этих материалов готовится пьеса, точные сроки премьеры пока неизвестны. Это уже не первый подобный спектакль в театре, в постоянном репертуаре "НОТЕК" есть театрализованный игровой спектакль "Светофор-волшебник" по безопасности дорожного движения для школьников - совместная работа театра и региональной Госавтоинспекции, спектакль по пожарной безопасности "Сказка про Царя Коварного и Вовку-пожарного" по заявке от МЧС.

Летом 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство два года назад начало кампанию по информированию и обучению детей и подростков правилам поведения в сети, чтобы защитить от киберпреступников и обезопасить персональные данные. За шесть месяцев 2019 года Роскомнадзору удалось охватить кампанией 33 млн детей.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно показывает порядка 700 спектаклей. Театр является участником международных и региональных фестивалей театров кукол, а также гостем семинаров и симпозиумов в Японии, США и других странах.