Браконьеры на севере Красноярского края выловили осетра на 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция пресекла незаконный вылов осетра на севере Красноярского края. Размер уже нанесенного ущерба составил 1 млн рублей, говорится в сообщении регионального управления МВД.

"Сотрудники полиции установили, что двое мужчин 1972 и 1983 г. р. установили на берегу реки Енисей в 150 км от г. Игарки рыболовецкую сеть. После чего обнаружили в ней шесть экземпляров рыбы, принадлежащей к виду сибирский осетр, занесенному в Красную книгу Российской Федерации. Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчин возбужденно уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценных видов рыб (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Если их вина будет доказана, то мужчинам грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.