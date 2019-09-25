В Иркутске в больнице умерли сбитые автомобилем на тротуаре пешеходы

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пешеходы, которых во вторник в городе Ангарске Иркутской области сбил на тротуаре автомобиль Subaru Legacy, умерли в больнице, говорится в среду в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

"В результате ДТП девушка-пассажир скончалась на месте происшествия. Двое пешеходов с различными травмами были госпитализированы и позже скончались. Кроме того, незначительные травмы получил водитель и еще один пассажир иномарки", - говорится в сообщении.

Полиция по факту ДТП проводит проверку.

Авария произошла вечером во вторник. 29-летний водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, опрокинулся и сбил двух пешеходов на тротуаре.