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Двое полицейских получили по три года условно за применение насилия на Алтае

Их также лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах

ТАСС, 25 сентября. Суд приговорил двух полицейских в Онгудайском районе Республики Алтай к трем годам условно за применение насилия из личной неприязни к двум гражданам. Верховный суд республики Алтай признал приговор справедливым, сообщается в среду на сайте Верховного суда республики.

"Бабанов А. З., являясь старшим участковым уполномоченным полиции, и Бокчиев Э. Н., являясь оперуполномоченным полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из личных неприязненных отношений на служебном автомобиле вывезли в безлюдное место потерпевших Я. и С. и применили в отношении последних насилие...Суд... назначил осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно... суд апелляционной инстанции... признал наказание справедливым", - говорится в сообщении.

Также осужденные лишены права занимать определенные должности в правоохранительных органах.

Приговор был вынесен в июле 2019 года Онгудайским районным судом по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), апелляция рассмотрена в Верховном суде республики Алтай 19 сентября. Данных о поступлении кассации на сайте Верховного суда региона пока нет.

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