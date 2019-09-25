В Иркутской области возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли три человека

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Следственные органы ГУ МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ангарске, где погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Предполагаемый виновник ДТП в 2019 году за нарушение правил дорожного движения четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла вечером во вторник. 29-летний водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, опрокинулся и сбил двух пешеходов на тротуаре. Впоследствии они умерли в больнице. На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля. Незначительные травмы получил водитель и еще один пассажир.