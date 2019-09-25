Ущерб от преступлений в лесной сфере Сибири составил более 10 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа (СФО) составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил в среду полпред президента в СФО Сергей Меняйло на совещании с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Красноярске.

"Ущерб для экономики страны от преступлений в лесной отрасли в округе оценивается в более чем 10 млрд рублей", - сказал Меняйло.

Он отметил, что наибольший ущерб - в 6 млрд рублей, был от незаконной вырубки леса. Также среди преступлений в лесной отрасли полпред указал на налоговые преступления и невозврат валютной выручки.

Меняйло подчеркнул, что на долю СФО приходится 35% от лесных запасов России.

Совещание с участием генерального прокурора РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования" проходит в среду, в Красноярске. Среди обсуждаемых тем вопросы незаконной рубки, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.