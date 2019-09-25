Около половины незаконных рубок леса в России приходится на Иркутскую область

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Около половины всех незаконных рубок леса в России совершается в Иркутской области, заявил в среду на совещании в Красноярске первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"Угрожающая ситуация с хищением древесины уже на протяжении ряда лет складывает в Иркутской области, на долю которой приходится почти половина незаконных рубок в стране", - сказал Буксман.

По его словам, год назад в регион выезжала комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая за неделю работы возбудила 60 уголовных дел. Он подчеркнул, что прокурору области, байкальскому природоохранному прокурору совместно с подразделениями МВД, СК и ФСБ необходимо организовать работу по декриминализации отрасли. Также Буксман сообщил, что в Иркутской области значительная часть незаконной древесины легализуется и вывозится через железнодорожные тупики.

"В этой связи нужно взять под контроль законность деятельности таких объектов и пунктов приема древесины в них", - отметил Буксман.

Он также сообщил, что объем пресеченных незаконных санитарных рубок леса в России за последние три года составил 19 млн кубометров.

"Общий объем пресеченных всеми органами власти незаконных санитарных рубок составляет 19 млн кубометров за три года. Совершенно понятно, что это лишь верхушка айсберга", - сказал Буксман. Он добавил, что незаконные рубки пресекались на территории республик Алтай и Хакасия, Иркутской, Пензенской и Томской областей.

Также Буксман отметил, что деятельность арендаторов лесных участков остается "без должного внимания со стороны контролирующих органов". "Прокурорам необходимо проверять законность получения права аренды, своевременность продления договоров, внесение арендных платежей и аффилированность лесопользователей с представителями органов власти", - подчеркнул он.

Совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования" проходит в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем - вопросы незаконной рубки, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.

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