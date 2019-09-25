Кузбасс направит в Госдуму законопроект об усилении противопожарной безопасности в ТЦ

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Парламент Кузбасса направит в ближайшее время в Госдуму законопроект об изменении требований к системам пожарной сигнализации для торговых центров, кинотеатров и других мест массового пребывания людей. Соответствующее решение на законодательной сессии в среду единогласно приняли депутаты региона.

После трагического пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года, когда погибли 60 человек, депутаты кузбасского парламента начали разработку законопроекта об изменении федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Парламентарии предложили обязать владельцев торговых центров и других мест массового пребывания оснащать такие объекты усовершенствованными системами пожарной сигнализации, которые бы дублировали сигнал о возгорании или задымлении на пульт пожарной охраны без участия работников объекта. В июле текущего года законопроект был оформлен и представлен в Совет законодателей РФ.

"Данный законопроект прошел через необходимую процедуру рассмотрения Советом законодателей РФ, получил положительное заключение и рекомендован для внесения в Государственную думу", - сообщил спикер парламента Кузбасса Вячеслав Петров. Депутаты единогласно проголосовали о направлении законопроекта в Госдуму.

По словам Петрова, внесение соответствующих поправок в федеральное законодательство позволит исключить человеческий фактор при оповещении подразделений пожарной охраны о возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, это значит, что о возгорании или задымлении подразделения МЧС узнают в момент его обнаружения и смогут оперативно выехать на место.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, внесение законопроекта в нижнюю палату российского парламента произойдет в ближайшее время.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. В Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении восьми обвиняемых.