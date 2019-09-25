Иркутские депутаты подали в суд из-за переноса мэром первого заседания думы нового созыва

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска нового созыва, избранного 8 сентября 2019 года, подали коллективный иск в суд, в котором требуют признать незаконным постановление мэра Дмитрия Бердникова о переносе с 23 на 27 сентября первого заседания городского парламента. Об этом в среду сообщил ТАСС депутат Виталий Матвийчук.

Первое заседание думы Иркутска нового созыва изначально было запланировано на 23 сентября, эта дата была указана в постановлении мэра. Однако в этот день стало известно, что новым постановлением глава города перенес заседание на 27 сентября. На первом собрании нового созыва депутаты должны избрать председателя думы и вице-спикеров.

"Большинство депутатов пришли на первую думу 23 сентября, потому что было постановление, была разослана повестка. Но тут нам заявили, что дума переносится на 27 число по каким-то причинам. Заранее нас не предупредили - постановления не было в аппарате думы. Это выходит за рамки устава города, поэтому мы написали коллективное обращение в прокуратуру, в ЦИК, а также обратились в суд с требованием признать постановление [о переносе] незаконным", - сказал Матвийчук.

Как говорится в уставе Иркутска, "на первое заседание городская дума созывается мэром города (председателем Избирательной комиссии города Иркутска в случае временного отсутствия мэра города) не позднее двухнедельного срока после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов городской Думы". Согласно этому документу, крайним сроком проведения первого заседания было 23 сентября, отметил Матвийчук.

По его словам, иск поддержали порядка десяти депутатов, большинство из них представляют КПРФ. Как сказано в документах суда, заявление принято к производству, но дата рассмотрения пока не назначена. Матвийчук также сообщил, что мандаты избранным депутатам уже вручены, однако мэр Дмитрий Бердников, который участвовал в выборах и прошел в думу, до сих пор не принял решения, останется ли он на посту главы города или перейдет в парламент. Комментарием Бердникова относительно ситуации ТАСС пока не располагает, связаться с ним не удалось, руководитель пресс-службы мэра Нина Сошина сообщила, что информацию, в том числе о том, распорядился ли мэр депутатским мандатом, она предоставит позже.

8 сентября 2019 года в Иркутске избрали 35 депутатов седьмого созыва городской думы. Больше всего кандидатов прошло от "Единой России" - 17, в том числе мэр Иркутска Дмитрий Бердников, возглавляющий город с 2015 года. От КПРФ в городской парламент прошли восемь человек.