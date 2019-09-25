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В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетнего сына

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Житель Барнаула задержан в среду по подозрению в убийстве пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ Алтайского края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По данным следствия, утром 25 сентября в своем доме в городе Барнауле подозреваемый нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", - говорится в сообщении. Следователи выясняют мотивы поступка отца.

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