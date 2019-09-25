Новый автовокзал в Новосибирске введут в эксплуатацию к концу 2019 года

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство нового Новосибирского автовокзала, который планировали открыть в сентябре, будет закончено к концу 2019 года. На объекте ведут завершающие работы по благоустройству территории и оснащению оборудованием здания автовокзала, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирской области.

"[На объекте] закончены работы по благоустройству второго этапа строительства: завоз черной земли, озеленение, асфальтирование мест отстоя автобусов, парковочных мест личного автотранспорта, пешеходных дорожек. Сейчас ведутся работы по ограждению, планировке и сносу зеленых насаждений. Второй этап планируется завершить к концу 2019 года", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для автовокзала сейчас также закупают камеры видеонаблюдения, производится закупка оргтехники, мебели, информационных табло.

Как ранее сообщал ТАСС, новый автовокзал, способный повысить транспортную доступность города начали строить в 2017 году. Первоначально его планировали запустить осенью 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 17,5 млрд рублей.