Бесплатные выставки и кинопоказы организуют в Новосибирской области в Декаду пожилых людей

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Учреждения культуры Новосибирской области - Краеведческий музей Новосибирска, кинотеатр "Синема", городской зоопарк имени Шило, библиотеки, Дома культуры по всему региону - организуют бесплатные концерты, выставки и показы фильмов в Декаду пожилых людей. В 2019 году мероприятий для пожилых в рамках декады стало больше практически на треть, сообщил в пресс-центре ТАСС и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"В рамках Декады пожилых людей в этом году в Новосибирской области запланировано более 200 мероприятий в сфере культуры - на 30% больше, чем в прошлом году. Специальные программы и мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Новосибирской области, большая часть из них будет бесплатной - концертные программы в Домах культуры, встречи с ветеранами. Например, программа в Новосибирском краеведческом музее предполагает бесплатный вход для пожилых людей как в самом музее, так и во всех филиалах при предъявлении пенсионного удостоверения", - сказал Зимняков.

Новосибирский государственный художественный музей (НГХМ) на время декады снизит стоимость билетов до 20-25 рублей на постоянную экспозицию и выставочные залы арт-цоколя, новосибирские государственные театры - Новосибирский музыкальный театр, молодежный театр "Глобус", "Красный факел", драмтеатр "Старый дом" - сделают пенсионерам скидку в 50% на все билеты.

В кинотеатре "Синема" пройдут бесплатные показы 10 фильмов советской классики "Вечно молодое кино" - фильмы "Девчата", "Судьба человека", "Весна на заречной улице" и другие. Бесплатный вход для пенсионеров организовал и Новосибирский зоопарк имени Шило, вход по пенсионному удостоверению действует с 23 сентября по 20 октября. Также запланированы концерты и конкурсы - например, в Доме культуры имени Заволокина пройдет конкурс "Супер-бабушка".

"Из новых мероприятий, которые мы в этом году предлагаем в рамках декады пожилых людей, пройдет региональный фестиваль клубов общения "Хобби-парк 60+". Организатором является Дом народного творчества, эти мероприятия пройдут на площадках в районах области: 1 октября - в селе Кочки, 4 октября - в городе Барабинск. Подведение итогов будет 10-11 октября. Примут участие 16 районов и городов области", - сказал Зимняков.

Медосмотры и ярмарки вакансий

Мероприятия для пожилых людей в рамках декады пройдут и в медицинских учреждениях города и области. Пройдут дополнительные обследования и приемы врачей-специалистов, анкетирование для выявления специфических заболеваний. "Уже сформированы мобильные бригады для обследования, осмотров пожилых людей на дому", - сказала журналистам заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Пройдет встреча с главным гериатром Новосибирской области Людмила Каннуниковой, которая расскажет о развитии гериатрической службы в регионе, проведет семинары по скандинавской ходьбе. Пенсионерам расскажут о правильном питании, физической активности в пенсионном возрасте, о режиме отдыха и труда. Для пенсионеров, которые хотят продолжать трудовую деятельность, будут организованы ярмарки вакансий, обучающие семинары по компьютерной и финансовой грамотности. Как сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, такие занятия позволят не только научить пожилых людей пользоваться различными сервисами и услугами в интернете, но и помогут не стать жертвой интернет-мошенничества.

Министр отметил, что в регионе растет средняя продолжительность жизни, соответственно, население у нас начинает превалировать возрастное. "В данный момент проживает порядка 700 тыс. граждан пожилого возраста, это практически 25% от общей численности жителей. Если демографические процессы пойдут такими же темпами, к 2030 году этот процент приблизится к 45%", - сказал Фролов, отметив, что сейчас пожилые жители остаются достаточно активными после выхода на пенсию, поэтому вопросы работы со старшим поколением - одни из приоритетных.

Декада пожилых людей начнется в Новосибирской области 1 октября. В основе концепции - всесторонняя поддержка людей старшего возраста, забота об их здоровье и активном долголетии, поддержка ветеранов.