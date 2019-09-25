В Черногорске планируют в 2020 году начать ликвидацию горной выработки шахты №8

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти хакасского Черногорска планируют в 2020 году приступить к ликвидации горной выработки отработанной шахты №8. Проект будет реализован Сибирской генерирующей компанией (СГК) с применением продукции золоотвала компании, сообщила в среду замминистра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова на форуме-выставке "Майнинг. Металлургия. Генерация-2019" .

"В 2020 году мы планируем начинать ликвидацию шахтной выработки, это бывшая шахта №8 города Черногорска, довольно глубокая выработка", - сказала Лушникова.

Она отметила, что горная выработка является проблемной, поскольку в ней регулярно образуются несанкционированные свалки.

"Администрация города неоднократно эти свалки убирала, власти заинтересованы в том, чтобы эту выработку ликвидировать. После того, как техногенный объект ликвидируют, землю можно будет использовать, эти земли введут в оборот", - пояснила ТАСС Лушникова.

Она добавила, что проект будет реализован Абаканским филиалом Сибирской генерирующей компании. По словам Лушниковой, для СГК реализация такого проекта позволит высвободить площади золоотвала компании, поскольку для ликвидации выработки будет использоваться его продукция.

Вторая международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация - 2019" (ММГ-2019) проходит в Новосибирске 25-27 сентября. Мероприятие в текущем году объединяет представителей угольной, металлургической отраслей и энергетики на одной площадке. Одна из главных тем деловой программы - экология.