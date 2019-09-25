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Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В Тогучинском районе столкнулись Mitsubishi Lancer и грузовой автомобиль MAN

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области. В аварии погибли четыре человека, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Сегодня около 14:15 на трассе на территории Тогучинского района произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии от полученных травм на месте скончались трое мужчин и девушка, которые находились в легковом автомобиле", - сообщила представитель пресс-службы.

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