Прокуратура предложила ввести экологическую экспертизу проектов лесопользования на Байкале

"Предлагаю рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне государственной экологической экспертизы проектов всех видов лесопользования в центральной экологической зоне Байкала", - сказал Зенков.

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков на совещании про проблемам леса в Красноярске в среду предложил ввести государственную экологическую экспертизу проектов лесопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Байкал: экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Он отметил, что "лесной потенциал Байкальской природной территории используется исключительно как ресурс", а данные об объеме леса и его фактическом состоянии отсутствуют. По словам Зенкова, подходы властей трех байкальских регионов к лесопользованию значительно отличаются. Если в Бурятии и Забайкальском крае охотно идут на диалог с прокуратурой в вопросах защиты леса, то в Иркутской области ситуация иная. В Бурятии разработали "дорожную карту" по прекращению незаконной вырубки древесины в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а в Иркутской области продолжают активно применять схему заготовки древесины под видом санитарных рубок.

"Площадь незаконно вырубленной древесины по таким схемам исчисляется десятками тысяч гектаров, а ущерб сотнями миллионов рублей. <…> Практика прокурорского надзора позволяет сделать вывод, что в настоящее время органами государственной власти субъекта не в полной мере обеспечивается эффективное управление лесными ресурсами", - сказал Зенков.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории. Хозяйственная деятельность в этой зоне ограничена законодательством.

В среду в Красноярске состоялось совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательство в сфере лесопользования".