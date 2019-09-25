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Прокуратура предложила ввести экологическую экспертизу проектов лесопользования на Байкале

Лесной потенциал Байкальской природной территории используется сейчас исключительно как ресурс, считает Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков на совещании про проблемам леса в Красноярске в среду предложил ввести государственную экологическую экспертизу проектов лесопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне государственной экологической экспертизы проектов всех видов лесопользования в центральной экологической зоне Байкала", - сказал Зенков.

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Он отметил, что "лесной потенциал Байкальской природной территории используется исключительно как ресурс", а данные об объеме леса и его фактическом состоянии отсутствуют. По словам Зенкова, подходы властей трех байкальских регионов к лесопользованию значительно отличаются. Если в Бурятии и Забайкальском крае охотно идут на диалог с прокуратурой в вопросах защиты леса, то в Иркутской области ситуация иная. В Бурятии разработали "дорожную карту" по прекращению незаконной вырубки древесины в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а в Иркутской области продолжают активно применять схему заготовки древесины под видом санитарных рубок.

"Площадь незаконно вырубленной древесины по таким схемам исчисляется десятками тысяч гектаров, а ущерб сотнями миллионов рублей. <…> Практика прокурорского надзора позволяет сделать вывод, что в настоящее время органами государственной власти субъекта не в полной мере обеспечивается эффективное управление лесными ресурсами", - сказал Зенков.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории. Хозяйственная деятельность в этой зоне ограничена законодательством.

В среду в Красноярске состоялось совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательство в сфере лесопользования".

Теги
РоссияИркутская областьБурятияЗабайкальский край
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