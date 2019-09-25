Эксперты оценят состояние памятников, поврежденных наводнением в Иркутской области

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты проведут комплексное обследование памятников истории и культуры, поврежденных во время паводков в Иркутской области. В Нижнеудинске и Тулуне, сильнее всего пострадавших от наводнения, были повреждены или уничтожены более 20 архитектурных памятников, сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным службы по охране объектов культурного значения Иркутской области, в Нижнеудинске насчитывается 98 памятников истории и архитектуры. 21 из них был подтоплен во время наводнения, в некоторых вода достигала высоты более 1,5 м от уровня фундамента, в них необходимо провести ремонт. В Тулуне из 56 объектов культурного наследия три полностью уничтожены паводком. В ближайшее время эксперты посетят Чунский и Тайшетский районы, которые также пострадали от паводка.

Нижнеудинск - один из старейших городов Восточной Сибири, основан в 1648 году. Сильный толчок к развитию город получил в XIX веке, после открытия Бирюсинских золотых приисков, накопление богатств и наличие проходящего через город Московского тракта способствовали развитию торговли и строительству купеческих домов и лавок. Тулун основан в начале XVIII века и до 1920-х годов имел статус крупной деревни, которая также активно развивалась благодаря торговле и проходящему через ее центр Московскому тракту.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.