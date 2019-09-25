Температура почвы пришла в норму почти на всей площади подземных пожаров в Киселевске

"В целом температура почвы уже соответствует температуре грунта на прилегающей [к месту подземного нагревания] территории. На трех [подземных] скважинах еще температурные замеры показывают [нагрев] около 30 градусов Цельсия, но температура падает", - сообщили в пресс-службе.

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Температура почвы нормализовалась практически на всей площади подземных пожаров в кузбасском моногороде Киселевске, где с конца мая текущего года местные жители жаловались на нагревание земли в районе ликвидированной угольной шахты. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе администрации Киселевска.

Подземные пожары начались в одном из жилых районов Киселевска весной текущего года в районе заброшенных подземных выработок ликвидированной шахты. Согласно замерам, температура нагрева земли повышалась до 170 градусов. После многочисленных жалоб местных жителей в конце июля власти приступили к ликвидации подземного горения: были пробурены глубокие скважины, через которые под землю начали подавать воду и газообразный азот со специальным пенным концентратом.

Сейчас ведется очередной этап ликвидации, который предполагает проливку верхних слоев почвы водой и их "заиловку" глиной, он будет продолжаться до тех пор, пока температура почвы по всей площади не нормализуется. После этого на проблемном участке планируется провести рекультивацию земель и высадить деревья.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия, которые ведут добычу в том числе и открытым способом.