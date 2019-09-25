СГК рекультивирует в Новосибирске бывший полигон металлургического завода им. Кузьмина

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) планирует рекультивировать с использованием золошлакового материала участок площадью 15 га в Ленинском районе города, который ранее являлся полигоном размещения отходов Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина. Об этом журналистам на форуме-выставке "Майнинг. Металлургия. Генерация-2019" сообщил начальник управления производства и реализации вторичных материалов СГК Петр Саньков.

Сибирская генерирующая компания в нескольких регионах реализует проекты по рекультивации нарушенных земель с использованием золошлаковых материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу. Такие материалы, по словам Петра Санькова, применяются для выравнивания участков, после чего используется биологический слой почвы и высаживаются зеленые насаждения. Для компании такие проекты позволяют высвободить емкости золоотвалов и не создавать новые, а муниципалитетам и субъектам дают возможность вернуть неиспользуемые земли в хозяйственный оборот.

"В Новосибирске мы запустили проект рекультивации земли бывшего завода им. Кузьмина. Там участок около 15 га, эти земли много лет не используются. Однако для реализации проекта обязательно понадобится государственная экологическая экспертиза, потому что [земля] имеет признаки заражения тяжелыми металлами", - сказал Саньков.

Он отметил, что Институтом почвоведения и агрохимии СО РАН выполнены исследования почвенного покрова, участок признан нарушенным. По словам Петра Санькова, сейчас СГК работает с мэрией города, чтобы определить заказчика госэкпертизы.

"Мы надеемся, что до конца года [проект] будет полностью разработан, и в 2020 году мы выходим на экологическую экспертизу, а процесс рекультивации начнется в конце 2020 года либо в начале следующего [2021]", - отметил Саньков.

По его словам, общий объем используемых золошлаковых материалов по всем проектам, реализуемых в настоящее время СГК, составляет около 800 тыс. кубических метров в год.

Вторая международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация - 2019" (ММГ-2019) проходит в Новосибирске 25-27 сентября, мероприятие в текущем году объединяет представителей угольной, металлургической отраслей и энергетики на одной площадке, одной из главных тем деловой программы является экология.