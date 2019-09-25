В Новосибирской области обновят систему теплоснабжения за счет средств федерального фонда

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на модернизацию изношенных теплосетей и котельных города Черепаново в Новосибирской области. По заявке стоимость строительно-монтажных работ составит более 750 млн рублей, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства региона.

"Заявка на модернизацию систем теплоснабжения Черепаново, подготовленная МинЖКХ Новосибирской области, была одобрена 24 сентября в федеральном Фонде ЖКХ в Москве. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 млн рублей", - цитирует пресс-служба правительства министра ЖКЖ и энергетики региона Дениса Архипова.

По его словам, модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, заявка на модернизацию систем теплоснабжения была подготовлена по поручению губернатора региона Андрея Травникова. Проектно-сметная документация системы модернизации теплоснабжения Черепаново, разработанная в 2018 году, получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.

По информации пресс-службы правительства региона, проект модернизации системы теплоснабжения Черепаново предусматривает строительство 8 газовых и одной угольной котельных, а также строительство и реконструкцию 14,7 км тепловых сетей. Общая тепловая мощность новых котельных составит 40,4 МВт. Из эксплуатации будут выведены все существующие физически и морально устаревших котельные. Проведение работ запланировано на 2019-2020 годы.