Аэропорт Кызыл в Туве закупил технику на 20 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Кызыл, получивший в конце августа статус международного, закупил спецтехнику на 20 млн рублей. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Международный статус аэропорта требует высокого уровня наземного обслуживания. Для этого, в свою очередь, необходима современная техника. На днях сделали первые приобретения в виде спецмашин аэропортового сервиса. Это снегоуборщик и очиститель взлетной полосы многофункциональный, более 20 млн рублей стоимостью", - уточнил Кара-оол.

По его словам, до конца года аэропорт будет также оснащен машиной для противообледенительной обработки самолетов.

Аэропорт претендовал на получение статуса международного несколько лет. Теперь планируется воздушное сообщение с Пекином и Урумчи в Китае, а также монгольскими городами Улан-Батор и Улангом.

В пресс-службе правительства Тувы сообщили, что с открытием международных рейсов в республике рассчитывают увеличить общий пассажиропоток в 7,4 раза - с нынешних 33,7 тыс. человек до 249,3 тыс. к 2030 году. В комплексе данный проект способен оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие всего региона. Так, в Минэкономики Тувы посчитали, что за счет международного сообщения авиационная подвижность населения, составляющая сегодня 0,11 полетов на одного жителя (в РФ - 0,64), возрастет семикратно.

"В числе мультипликативных эффектов - повышение комфорта для ведения бизнеса в Туве, приток инвестиций в республику, активное развитие сферы туризма, создание новых рабочих мест. В совокупности они, по расчетам экономистов, могут дать двукратное снижение уровня безработицы, увеличить реальные доходы жителей, сократив количество людей с заработками ниже прожиточного минимума почти наполовину", - отметили в правительстве Тувы.