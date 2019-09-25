Женщина и ребенок погибли в ДТП с участием автобуса под Иркутском

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в среду в селе Баклаши под Иркутском, погибли 24-летняя пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок. В автобусе было пять пассажиров, сейчас их осматривают медики, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Сегодня около 19:00 (14:00 мск) в селе Баклаши Шелеховского района автомобиль Nissan AD выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который следовал в поселок из города Шелехова. В результате от полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок. В автобусе находились пятеро пассажиров и водитель, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.