В медицинском колледже в Омске ликвидировано открытое горение

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в медицинском колледже в Омске. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ликвидация открытого горения в 19:58 (16:58 мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 19:14 (16:14 мск). В колледже горела кровля актового зала на площади 50 кв. м. Из здания эвакуированы 38 учащихся и четыре педагога. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвуют четыре единицы техники, 19 спасателей и два газодымозащитных звена.

В новость добавлены данные о ликвидации открытого горения в 17:50 мск.