Мэр Иркутска отказался от депутатского мандата и остается на посту главы города

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отказался от депутатского мандата, который получил по итогам выборов в городскую думу 8 сентября 2019 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе иркутской администрации.

"Да, он сегодня сделал официальное заявление [об отказе от мандата]", - сказал собеседник агентства.

Бердников остается на посту мэра Иркутска, его полномочия истекают в 2020 году.

8 сентября 2019 года в Иркутске избрали 35 депутатов седьмого созыва городской думы. Больше всего кандидатов прошло от "Единой России" - 17, в том числе и Бердников, возглавляющий город с 2015 года.