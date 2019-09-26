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Самолет из Новосибирска в Санкт-Петербург задержан на 14 часов из-за неисправности

На рейс авиакомпании "Россия" зарегистрированы 67 пассажиров, 10 из которых улетели другими рейсами, 10 размещены в гостинице

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вылет Airbus-316 авиакомпании "Россия" из Новосибирска в Санкт-Петербург задержится на 14 часов из-за технической неисправности, сообщила в четверг ТАСС помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова в четверг.

"По технической неисправности задержан вылет воздушного судна А-316 с 6-45 до 21-00 (по местному времени), из Толмачево в Санкт-Петербург, авиакомпания "Россия". На рейс зарегистрировано 67 пассажиров, 10 из которых улетели другими рейсами, 10 размещены в гостинице. Обеспечиваются питанием", - сказала Горбунова.

Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. По данным авиакомпании, пассажиры будут отправлены к месту назначения этим же бортом, после проведения его дополнительного технического обслуживания.

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