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На теплосетях Новосибирска выявлено рекордное количество дефектов

По мнению мэра Анатолия Локотя, это говорит о качественно проведенных испытаниях тепловых сетей

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Испытания тепловых сетей перед началом отопительного сезона в Новосибирске выявили рекордное количество дефектов - 1038, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Это рекордный объем, если сравнивать с прошлыми годами", - сказал он.

Так, в 2018 году было выявлено 875 дефектов. По словам мэра, такое количество недостатков говорит о качественно проведенных испытаниях. Он поставил задачу вовремя поставить тепло в жилые дома.

Как сообщала пресс-служба мэрии города, 25 сентября Локоть подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь началась подача отопления на объекты социального значения - в школы и больницы. С понедельника, 30 сентября, по словам главы города, начнется подключение жилого сектора. Инфраструктура для этого готова.

"Если говорить о ремонтной программе, у нас три года не проводились ремонты на магистральных теплосетях, сейчас они прошли на 11 участках", - сказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

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