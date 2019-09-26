В мэрии Иркутска объяснили причину переноса первого заседания гордумы нового созыва

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Причиной переноса первого заседания думы Иркутска нового созыва, избранного 8 сентября 2019 года, стало то, что не все депутаты определились, какие комиссии они будут возглавлять или курировать, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Иркутска.

Первое заседание думы Иркутска нового созыва изначально было запланировано на 23 сентября, эта дата была указана в постановлении мэра Дмитрия Бердникова. Однако в этот день стало известно, что новым постановлением глава города перенес заседание на 27 сентября. На первом собрании нового созыва депутаты должны избрать председателя думы и вице-спикеров. Группа депутатов подала иск в суд с требованием признать незаконным постановление о переносе, так как считает, что это противоречит уставу города, в котором сказано, что первое заседание дума должно провести не позднее, чем через две недели после избрания.

"Как сказал Дмитрий Викторович [Бердников], причина переноса была в том, что не все депутаты и не все фракции определились, какие комиссии они будут курировать или возглавлять", - сказал собеседник агентства, пояснив, что перенос не противоречит федеральному законодательству, которое предусматривает возможность созыва первого заседания думы в срок до 30 дней.

Из-за того, что не все депутаты оперативно решили, в какие комиссии они войдут, проведение первого заседания в более ранние сроки могло нарушить регламент думы. Для выдвижения кандидатов на такие должности как председатель парламента, его заместители, председатели и заместители комиссий, письменные заявления в аппарат думы должны быть поданы не позднее, чем за девять дней до заседания. Также необходимо время для того, чтобы предложения о кандидатурах на эти должности довести до всех избранных депутатов. "Чтобы соблюсти весь регламент, необходимо более 14 дней. В связи с этим мэром Иркутска было принято решение о назначении первого заседания думы на 27 сентября", - поясняется в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации Иркутска.

Иск о признании незаконным переноса первого заседания думы поддержали около десяти депутатов, большинство из них представляют КПРФ, сообщал в среду ТАСС парламентарий Виталий Матвийчук.

В Иркутске 8 сентября 2019 года были избраны 35 депутатов седьмого созыва городской думы. Больше всего кандидатов прошло от "Единой России" - 17, в том числе мэр Иркутска Дмитрий Бердников, возглавляющий город с 2015 года. От КПРФ в городской парламент прошли восемь человек.