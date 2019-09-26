На севере Томской области теплоход сел на мель

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Теплоход, ведущий две груженые баржи, сел в четверг на мель на реке Васюган в Томской области и начал тонуть.

"По предварительной информации, на 162 км реки Васюган, в 20 км от поселка Рабочий Каргасокского района Томской области сел на мель теплоход, принадлежащий частному лицу. Установлено, что при движении по реке судна с составом двух груженых барж произошел обрыв троса рулевого управления, вследствие чего состав сел на мель и оказался частично затоплен. В результате происшедшего никто не пострадал, утечки и утраты груза не имеется", - сообщили журналистам в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судовладелец старается восстановить движение.

Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.