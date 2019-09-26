Единоросс Кан-оол Даваа переизбран спикером парламента Тувы

ТАСС, 26 сентября. Кан-оол Даваа, возглавляющий Верховный хурал Тувы с 2010 года, вновь избран главой республиканского парламента. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного хурала.

"Сегодня на организационном заседании Кан-оол Даваа избран председателем Верховного хурала. За его кандидатуру проголосовали 28 депутатов, двое воздержались. На заседании присутствовали 30 депутатов. [Также] избраны председатели восьми комитетов и одной комиссии", - сообщили в пресс-службе.

56-летний Даваа является секретарем регионального отделения "Единой России" в Туве.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 30 мест в парламенте, ЛДПР - два.

Впервые Верховный Хурал был избран в Тыве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал.