Проверка не выявила вины педагогов в инциденте в школьной столовой в Междуреченске

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Муниципальная комиссия завершила внутреннюю проверку по факту инцидента в школьной столовой кузбасского города Междуреченска, где в начале сентября на школьников упал термопот с кипятком. Вины педагогов в случившемся не усматривается, сообщила ТАСС в четверг заместитель начальника городского управления образованием Раиса Щеглова.

"О наказании [педагогов, сопровождавших детей], речи не идет в соответствии с результатами расследования. Травмирование обучающихся произошло в результате нарушения дисциплины самими обучающимися. <…> Вины педагогов в данном случае нет", - сообщила Щеглова.

10 сентября четверо первоклассников в школьной столовой в Междуреченске получили сильные ожоги кипятком. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находился в реанимации. По данному факту следственными органами проводится проверка. Также проверку организовала прокуратура Кемеровской области по факту исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. Муниципальная комиссия провела собственное внутреннее расследование инцидента.

В ходе внутренней проверки установлено, что перед происшествием педагог организованно построила детей, чтобы вернуться из столовой в класс. В этот момент несколько первоклассников баловались и прыгали, учитель сделал им замечание. Во время игры дети облокотились на линию раздачи, где стоял опрокинувшийся на них термопот с кипятком. В управлении образования уточнили, что все дети в первый учебный день были ознакомлены с правилами поведения в школьной столовой.