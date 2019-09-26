Сотрудника налоговой инспекции в Кузбассе задержали по подозрению во взятке

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту получения взятки в отношении высокопоставленного сотрудника областной налоговой инспекции в Кузбассе. Подозреваемый задержан, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области 38-летнему сотруднику управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). В настоящее время обвиняемый задержан, со следствием он не сотрудничает", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона, задержанным является исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области Игорь Маджара. "Задержан Игорь Маджара, занимающий [на момент задержания] должность исполняющего обязанности заместителя руководителя управления федеральной налоговой службы по Кемеровской области", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, сотрудник налоговой службы в 2016 году, являясь начальником отдела по обеспечению процедуры банкротства кузбасской налоговой инспекции, предложил арбитражному управляющему находящегося в стадии банкротства предприятия ежемесячно перечислять ему на счет ипотечного кредита по 10 тыс. рублей. За данное вознаграждение он в свою очередь пообещал не применять к управляющему меры ответственности за допускаемые на стадии банкротства нарушения налогового законодательства. В общей сложности на счет сотрудника налоговой инспекции было переведено более 60 тысяч рублей.

О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. В его рабочем кабинете проведены обыски, изъяты документы, проводятся экспертизы.