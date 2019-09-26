На Алтае возбуждено дело о халатности после жалоб детей об истязании опекуном

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Алтае по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Залесовского района, к которым с жалобами на избиения обращались дети из приемной семьи, но реакции чиновников не последовало, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ Алтайского края.

Возбуждение дела о халатности стало итогом проверки, начатой следствием в середине сентября 2019 года после возбуждения уголовного дела в отношении опекуна этих детей из-за систематических побоев и психического насилия. Всего под опекой у женщины находились четверо детей, которые сейчас изъяты.

"Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики Залесовского района", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что приемные дети обращались три года назад и просили забрать из семьи из-за жестокого обращения опекуна. "Однако никакой реакции со стороны должностных лиц не последовало", - уточнили в ведомстве. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") - арест на срок до трех месяцев.